Oud-Kamervoorzitter Dick Dolman (83) overleden

Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt. Dolman was volksvertegenwoordiger namens de PvdA en van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Hij stierf na een kort ziektebed, aldus de familie.

Dolman werkte in de jaren 60 op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Economische Zaken. In 1970 werd de in Empe (Gelderland) geboren PvdA’er Tweede Kamerlid. Negen jaar later volgde hij partijgenoot Anne Vondeling op als voorzitter van het parlement.

Bij de verkiezingen van 1981 kwam het CDA als grootste uit de bus, maar Dolman mocht blijven. Uiteindelijk claimde het CDA in 1989 het voorzitterschap en volgde Wim Deetman hem op. De PvdA’er werd door de andere partijen geprezen voor zijn bekwaamheid. Hij stond bekend als streng maar rechtvaardig.

Dolman was na zijn Kamervoorzitterschap vijftien jaar lid van de Raad van State.