Reddingsoperatie klaar, niemand meer vermist

De brandweer gaat ervan uit dat er geen slachtoffers meer liggen onder het puin van het ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. De brandweer meldt dat er geen personen meer worden vermist. Daarmee is aan de reddingsoperatie die zondagmiddag begon een einde gekomen.

In totaal zijn vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De laatste werd kort na middernacht uit zijn benarde situatie bevrijd. Daarna is met hulp van speurhonden verder gezocht, maar niemand is verder gevonden. De losse gevel- en constructiedelen worden nu met een kraan verwijderd om verdere instorting te voorkomen.