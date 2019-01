Tot 2 jaar cel om overval huis Van Barneveld

Drie mannen uit Amsterdam zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor een overval op de woning van darter Raymond van Barneveld in Den Haag. De darter zelf was in het buitenland, maar zijn vrouw Silvia was wel thuis. De rechtbank in Den Haag achtte maandag bewezen dat twee van hen geweld hebben gebruikt tegen haar, nadat ze het drietal in het huis had betrapt.

De straffen zijn een stuk lager dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Dat komt omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de verdachten alleen van plan waren in te breken en dachten dat er niemand thuis was. Ook de mate van geweld speelde een rol. De vrouw raakte lichtgewond doordat ze was geslagen en aan haar haren getrokken. Ook was ze bedreigd. Ze verklaarde dat ze ,,doodsangsten had uitgestaan” en nog grote psychische gevolgen ondervond.

Hoofdverdachte Yassine el H. kreeg twee jaar, waar vijf jaar was geëist. Hij had een sturende rol en gebruikte het meeste geweld, zei de rechtbank. Yassir A. kreeg één jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij 240 uur taakstraf. Er was drie cel jaar geëist. Mikey B. kreeg 264 dagen cel opgelegd, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Dat is ongeveer conform de eis. De laatste twee hoeven niet terug naar de cel, omdat ze al lang genoeg in voorarrest zaten.

De verdachten – allen midden 20 – hebben de inbraak toegegeven maar ontkenden het geweld. Naar eigen zeggen waren ze stomdronken en was toen spontaan het plan ontstaan om ergens in te breken. Dat gebeurde in de vroege ochtend van 16 juni vorig jaar. Ze dachten dat er niemand thuis was, omdat de rolluiken dicht waren. Ook zeiden ze niet te hebben geweten dat het om het huis van de darter ging. De drie hebben spijt betuigd tegenover het slachtoffer.

De drie gingen er na een klein kwartier vandoor met een ketting, tas, oorbellen en een portemonnee.