Coalitie bereikt akkoord over kinderpardon

De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Dat maakten de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdagavond bekend na langdurig overleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op hoofdlijnen staat in het akkoord dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft. Het verdwijnt dus op termijn. Verder komt een groep van ongeveer zevenhonderd kinderen voor een herbeoordeling in aanmerking. Naar verwachting kunnen de meesten blijven. Verder gaat er 13 miljoen euro extra naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) om processen te versnellen. Tenslotte wordt de discretionaire bevoegdheid weggehaald bij de staatssecretaris van Justitie. Die bevoegdheid gaat naar de baas van de IND. Die zal schrijnende gevallen toetsten, maar alleen in de eerste procedure. Daarna niet meer, ook al veranderen de omstandigheden.

De fracties van de vier partijen moeten zich nu nog buigen over het bereikte akkoord. Nadat de fracties het groene licht hebben gegeven, wordt het akkoord gepresenteerd. Er moest deze dag een oplossing worden gevonden omdat de Tweede Kamer woensdag debatteert over het onderwerp.

,,Ik heb m’n best gedaan een voorstel te maken waarvan ik denk dat kan kunnen”, zei Klaas Dijkhoff (VVD). Zijn collega Sybrand Buma van het CDA heeft ,, het gevoel iets te hebben waarmee de fractie zeer ingenomen” zal zijn.

Door een draai van het CDA speelde de kwestie een week geleden op. De partij was met de VVD steeds tegen versoepeling van de regeling. Daarop zetten CDA, D66 en ChristenUnie de liberalen verder onder druk door ook nog om een voorlopige uitzetstop te eisen.

Maandag zochten de fractieleiders en fractiespecialisten van de vier partijen de hele dag naar een oplossing voor het probleem. Halverwege de avond verklaarden ze dat er stappen waren gezet, maar dat ze er nog niet uit waren. Dinsdag ging het overleg koortsachtig verder.

De spanning liep in de coalitie flink op vanwege de kwestie. Maar volgens Buma is er ,,nooit” een crisisdreiging geweest.