Hoekstra: kleine meevaller bij EU-afdracht

Nederland hoeft waarschijnlijk minder geld extra af te dragen aan de Europese Unie dan eerder was begroot. Dat levert een ,,kleine meevaller” op van circa 100 miljoen euro. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

De definitieve bijdrage die lidstaten betalen aan de EU wordt achteraf bepaald op basis van cijfers over de omvang van de economie van statistiekbureau Eurostat. Gelet op de beter dan verwachte economische groei in 2018 had het kabinet in de Miljoenennota een bedrag van een half miljard gereserveerd voor een eventuele naheffing uit Brussel.

De precieze berekening verwacht Hoekstra later deze week te ontvangen. ,,Maar als je zelf door de oogharen heen naar die Eurostat-cijfers kijkt, dan vermoed ik dat we wat lager uitkomen en dat we toch zeker een slordige 100 miljoen daarop overhouden”, aldus de minister.