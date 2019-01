Ollongren ergert zich aan theatergroep

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is niet te spreken over uitspraken van leden van theatergroep De Verleiders in het programma De Wereld Draait Door van maandagavond. Ze twitterde dinsdag dat ze ,,met stijgende verbazing” heeft geluisterd naar de opmerkingen van de theatermakers over de AIVD.

De Verleiders maakten een toneelvoorstelling over het onderwerp privacy. In DWDD beweerden ze onder meer dat de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD) mensen als terrorist aanmerkt als ze in een bepaalde wijk wonen en een zak kunstmest kopen. Ook claimden ze dat je smartphone je overal volgt en dat daar geen privacyregelgeving voor is.

,,Het werk van de AIVD is geen toneelstuk. De mensen van de AIVD houden Nederland veilig, binnen de grenzen van de wet, met waarborgen voor onze privacy. Kom maar eens kijken, heren”, zo besluit Ollongren haar kritiek.

De groep reageerde zelf met een verklaring. ,,De Verleiders maken actuele en ge├źngageerde toneelvoorstellingen met als doel het gesprek in de samenleving op gang te brengen en belangrijke onderwerpen zoals privacy op de agenda te zetten. Het item van De Verleiders in de uitzending van DWDD moet in de theatrale context van de voorstelling #niksteverbergen gezien worden. Iedereen is welkom om naar de voorstelling #niksteverbergen te komen kijken en daarna met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.”