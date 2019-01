Tim Hofman blij met akkoord over kinderpardon

BNN-coryfee Tim Hofman, die de afgelopen maanden het kinderpardon op verschillende manieren op de Haagse agenda zette, is heel blij met het akkoord dat er nu ligt.

,,Een pardon voor zo’n 630 kinderen is heel goed nieuws”, zegt Hofman. ,,Maar ik geloof het eigenlijk pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat.” Nemr was het Iraakse jongetje dat hij in zijn documentaire tegenover Haagse politici als Klaas Dijkhoff en Sybrand Buma zette.

Hofman snapt dat er in de coalitie wisselgeld betaald moest worden voor deze regeling. ,,Zo werkt het binnen een coalitie”, zegt hij. ,,Ik heb nog niet alle komma’s gezien en gelezen. Maar het is goed dat er meer geld naar de IND gaat, zodat de procedures sneller en zorgvuldiger kunnen worden doorlopen.”

De presentator wil zich vooral niet op de borst kloppen over de urgentie die het dossier binnen de coalitie heeft gekregen. ,,Misschien dat door het lawaai dat we hebben gemaakt het dossier iets hoger op de stapel is komen te liggen.”