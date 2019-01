Tips voor het starten van een eigen bedrijf in 2019

Het aantal bedrijven nam de afgelopen jaren onafgebroken toe. Er kwamen vooral meer eenmanszaken bij. In het tweede kwartaal van 2018 zijn 2 op de 3 bedrijven eenmanszaken, in 2008 was dat net iets meer dan de helft. De maatschap komt als rechtsvorm steeds minder vaak voor onder bedrijven. Ben jij van plan om dit jaar je eigen bedrijf te starten? Wij hebben een aantal belangrijke tips voor je op een rijtje gezet.

Voordat je tijd, energie en geld gaat investeren in een eigen bedrijf is het zinvol om te kijken of je beschikt over de eigenschappen van een ondernemer. Voor het starten van een eigen bedrijf is motivatie, aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een grote mate van zelfverzekerdheid en vertrouwen in jezelf nodig. Jij bent de spil van je eigen onderneming. Als jij goed in je vel zit, zit je bedrijf dat ook.

Businessplan

Ben je er klaar voor en heb je een briljant idee? Dan zal een businessplan je vooruit helpen, ook als je zelfstandig ondernemer of freelancer bent. Daarbij is een businessplan noodzakelijk als je met investeerders in zee gaat. Waar bestaat een businessplan uit? In ieder geval een missie, samenvatting van het bedrijf, omschrijving van de producten of diensten, beschrijving van je doelgroep, financiële planning en een korte en lange termijnplanning.

Nieuw belastingstelsel

Het is belangrijk om te kijken welke belastingen betaald moeten worden als je straks aan het ondernemen bent, zoals inkomstenbelasting, je btw-aangifte, werknemers belastingen en misschien wel accijnzen. Daarnaast is het als ondernemer belangrijk dat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen op belastinggebied. Je kan ervoor kiezen om een accountant je financiële zaken te laten doen, maar weet ook zelf wat er speelt. De meeste veranderingen voor ondernemers in 2019 hangen samen met de invoering van een nieuw belastingstelsel dat gefaseerd vanaf 2019 in zal gaan en in 2021 definitief moet zijn.

Zo wordt het aantal belastingschijven teruggebracht naar twee. Er komt een laag tarief van 37,05 procent en een hoog tarief van 49,5 procent. Het hoge tarief gaat gelden voor inkomens boven de 68.507 euro. Ook is afgesproken dat aftrekposten in de inkomstenbelasting straks alleen nog maar tegen het laagste tarief afgetrokken mogen worden en niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd worden naar het tarief van 37,05 procent.

Thuisstudie

Wil je goed voorbereid zijn voordat je start en weten wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf? Dan kan je ervoor kiezen om een thuisstudie eigen bedrijf starten te doen. Daarnaast is het belangrijk dat je van tevoren weet welke ondernemingsvorm het beste bij je past: wil je een eigen bedrijf starten als zelfstandig ondernemer, zzp’er, vof, bv, nv, met winstoogmerk, als stichting of coöperatief. Je kunt hier meer informatie over vinden bij de Kamer van Koophandel.