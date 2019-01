Vier en drie jaar cel voor ‘hotelpiraten’

Hotelpiraten Jan V. (63) en Jolanda H. (54) moeten vier en drie jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag. De twee reisden van augustus 2017 tot half augustus vorig jaar door Nederland en sliepen in een groot aantal hotels en bed and breakfasts zonder te betalen. Ze vertelden smoesjes waarom dat niet lukte en beloofden telkens alsnog te betalen, maar gingen er daarna stiekem vandoor.

Het stel lichtte ook particulieren op. Met een zielig verhaal haalden ze met name leden van kerkgenootschappen over om hen geld te geven. Die kregen dat niet meer terug. Meer dan zestig ondernemers en particulieren trapten erin, sommigen zijn voor 100 euro gedupeerd, anderen voor duizenden. Het stel stapte zelf naar de politie toen een hoteleigenaar een foto van hen op Facebook plaatste.

Volgens de rechtbank ging het stel geraffineerd te werk, door onder meer valse namen en woonplaatsen op te geven. ,,Ze maakten bewust misbruik van het vertrouwen en de goedwillendheid van mensen.” Het ging zover dat ze op een avond in een hotel met het personeel zaten te borrelen. Iedereen omschreef V. en H. als aardige mensen.

Jan V. vertelde de meeste fantasieverhalen. Hij deed zich bij mensen met een defensieachtergrond bijvoorbeeld voor als ex-militair. ,,Zo werd ook misbruik gemaakt van het vertrouwen en het kameraadschap dat bestaat onder oud-militairen.”

De twee verklaarden dat ze waren gaan rondzwerven nadat ze in 2017 vanwege geldproblemen uit hun huis in Bovensmilde waren gezet. Ze reisden vaak met de bus, maar stalen soms ook fietsen bij de horecagelegenheden, om zo verder te kunnen reizen. De fietsen verkochten ze later.

Het echtpaar sloeg vooral toe in Noord-Nederland. V. en H. kozen volgens de rechtbank bewust kleine hotels en B&B’s uit, waar ze niet vooraf hoefden te betalen. In totaal moeten de twee 16.000 euro schadevergoeding betalen aan zo’n veertig gedupeerden.