Waarschuwing voor gladheid en drukte

Automobilisten moeten woensdag rekening houden met gladheid en drukte door winterse buien. In de loop van de nacht van dinsdag op woensdag bereikt een front met winterse neerslag het zuidwesten. Op veel plaatsen kan zich een sneeuwdek vormen van enkele centimeters. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De verwachting is dat dit in de Randstad in de ochtendspits tot problemen kan leiden. In het noorden en noordoosten van het land wordt de sneeuw later verwacht.

Vorige week viel er ook aardig wat sneeuw maar dat gebeurde toen pas na de ochtendspits. Toen stonden er recordfiles in de middag. Rijkswaterstaat verwacht nu meer hinder voor het verkeer in de ochtend. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de avondspits zijn.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de rijstijl aan te passen en de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook moet er met langere reistijden rekening worden gehouden.