Alle documenten Haagse vreugdevuren openbaar

Alle documenten over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp zullen openbaar worden gemaakt. Dat gebeurt wanneer ze naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden gestuurd. Het is de bedoeling dat dit over twee weken kan. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft dit woensdag geschreven aan de gemeenteraad.

Eerder wilde Krikke niets zeggen over bijvoorbeeld nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren. De 48 meter hoge vuurstapel op het strand van Scheveningen leidde tot veel schade door een vonkenregen.