Loeki zeker één keer terug op tv

Loeki de Leeuw is woensdagavond voor het eerst in vijftien jaar weer te zien op tv. Woensdagavond is hij, eenmalig, te zien in een filmpje van een minuut in het STER-blok vóór het Journaal van 8 uur op NPO 1. De terugkeer van de iconische leeuw was een wens van Radio 2-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die er een petitie voor opzetten. Die is in korte tijd meer dan 20.000 keer getekend en de STER had beloofd bij minimaal 10.000 handtekeningen na te denken over de terugkeer.

Loeki de Leeuw was tussen 1972 en 2004 te zien tussen de STER-reclames. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij de pop steevast ‘asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Het spotje van woensdagavond bevat nieuw materiaal, geproduceerd onder leiding van Louise Geesink, dochter van Loeki-bedenker Joop Geesink. Het gaat om een filmpje dat gebruikmaakt van de oude pop én digitaal geanimeerde beelden. Ook zal hij ‘asjemenou zeggen. Hiervoor wordt oud audio-materiaal van Joop Geesink gebruikt.

De STER beklemtoont dat het vooralsnog om een eenmalig filmpje gaat. Over de vraag of Loeki vaker terugkeert, moet het bestuur van de STER zich uitspreken, aldus de zegsvrouw.