Ochtendspits heel rustig verlopen

De ochtendspits van woensdag is heel rustig verlopen. Dat meldt de ANWB. Mogelijk zijn veel mensen geschrokken van de weerberichten, zegt een woordvoerder.

Het was al met al veel rustiger dan anders. Sneeuw is er in de Randstad amper gevallen, dus daar had het verkeer geen last van de weersomstandigheden. In Zeeland en Zuid-Limburg viel wel wat, maar ook daar geen noemenswaardige overlast.

Hoe de avondspits gaat verlopen, is afwachten. De ANWB gaat ervan uit dat – mits de voorspellingen van het KNMI hetzelfde blijven – er sneeuw valt in het midden en zuidoosten van het land. Daardoor zou het verkeer rond Arnhem en Eindhoven kunnen vastlopen. De ANWB blijft terughoudend omdat de voorspellingen wisselen, zo benadrukt de woordvoerder.

Volgens Weeronline breidt de sneeuw zich in de loop van de dag over het land uit. In Groningen kan het tot laat in de middag duren tot er winterse neerslag valt.