Oppositie: Rutte naar Kamer over kinderpardon

Premier Mark Rutte moet zelf naar de Tweede Kamer komen zodat die hem aan de tand kan voelen over het kinderpardon. Dat vindt het leeuwendeel van de oppositie.

De regeringspartijen bereikten dinsdagavond een zwaarbevochten compromis over het kinderpardon. Omdat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarvoor het regeerakkoord ,,majeur” aanpassen, wil PVV-leider Geert Wilders Rutte en de kopmannen van de coalitiepartijen kunnen bevragen. Maar zij laten het Kamerdebat over de kwestie over aan respectievelijk staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) en de fractiespecialisten.

Dat is ,,een beetje laf”, aldus Wilders. Hij wijst erop dat ze ,,wel voor allerlei camera’s” zijn verschenen. De PVV-voorman krijgt steun van onder meer GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en DENK.