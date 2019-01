Plaatselijk glad in Zeeland door sneeuw

De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, in Zeeland. Daar is het dan ook plaatselijk glad, meldt de ANWB. Maar het sneeuwfront boven Zeeland ontwikkelt zich volgens het KNMI langzamer dan aanvankelijk gedacht. Het westen en noordwesten zullen naar verwachting in de ochtendspits geen last krijgen van de sneeuw. Verkeer in de Randstad moet er in de avondspits echter wel rekening mee houden dat er sneeuw valt. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

De sneeuw breidt zich volgens Weeronline langzaam uit, waardoor het in Groningen tot laat in de middag kan duren voordat het sneeuwt. Limburg krijgt vanaf ongeveer 09.00 uur te maken met sneeuw en het zuidoosten van Brabant in de loop van de ochtend. Waarschijnlijk bereikt de sneeuw het zuiden van Gelderland tegen het middaguur, waarna het sneeuwfront zich gedurende de middag over de rest van de oostelijke provincies uitbreidt.

Aan het einde van de ochtend ligt in delen van Limburg drie tot lokaal vijf centimeter sneeuw. Wat verder naar het noorden ligt volgens Weeronline op veel plaatsen hooguit een dun vliesje van een centimeter.

Vanwege de verwachte sneeuw hebben de NS en ProRail de dienstregeling aangepast. Er rijden minder treinen dan op een gewone werkdag.