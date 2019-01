The Prodigy en Ronnie Flex op Lowlands

The Prodigy, Tame Impala, A$AP Rocky, Ronnie Flex en New Order behoren tot de artiesten die dit jaar op Lowlands staan. Dat maakte organisator Mojo woensdag bekend. Mojo kondigde de eerste 53 acts aan van het popevenement op het evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen.

Lowlands vindt van 16 tot en met 18 augustus voor de 27e keer plaats. De kaartverkoop gaat zaterdag van start.

Het driedaagse Lowlands heeft een programma met zo’n 250 acts. Behalve muziek is er ook ruimte voor literatuur, theater en wetenschap. De rest van de acts worden later bekendgemaakt.