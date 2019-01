Verzekering leidt politie naar ‘riviermoord’

Het opstrijken van drie ton verzekeringsgeld zou het motief zijn geweest voor een 37-jarige man om zijn 29-jarige vriendin uit Almere te vermoorden. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man haar de Surinamerivier in duwde.

Dat bleek woensdag op de zitting in de rechtbank in Lelystad. De vrouw overleed eind juni 2015 in de rivier in Paramaribo. Zij en verdachte Sharied S. uit Amsterdam waren daar op vakantie. Volgens S. lag de vrouw aangeschoten op een muurtje langs de snelstromende rivier toen hij even niet oplette. Ze viel in het water en verdween.

Een maand ervoor sloot het slachtoffer een overlijdensrisicoverzekering af van 300.000 euro. In juni werd die verzekering zo gewijzigd dat S. de begunstigde werd. Dat zorgde voor argwaan bij de Nederlandse verzekeraar.