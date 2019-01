Zestal opgepakt voor maken vals geld

De politie heeft woensdagochtend zes verdachten uit Almere opgepakt in een onderzoek naar de productie van, handel in en distributie van valse bankbiljetten. In totaal viel de recherche acht woningen binnen. Daar werden valse biljetten aangetroffen en spullen die worden gebruikt bij de productie en distributie daarvan, meldt de politie.

Het onderzoek naar de zaak loopt sinds juni 2018. De Nederlandse politie werkte nauw samen met Europol, de marechaussee en De Nederlandsche Bank. De verdachten zouden onder meer valse bankbiljetten van 20 en 50 euro hebben gemaakt.