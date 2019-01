Alom gebruikt chroom-6 is ziekmaker

Het roestwerende chroom-6 is een giftige, kankerverwekkende stof die ook nog eens slecht is voor het milieu. Een commissie die op verzoek van de gemeente Tilburg onderzoek deed naar de toepassing ervan in verflagen van oude treinen presenteert donderdag de resultaten.

Chroom-6, ook wel chroom(VI)oxide of chroomtrioxide, heeft het scheikundig symbool CrO3. Deze donkerrode stof lost goed op in water, waarin het een sterk zuur vormt. Het wordt onder meer verwerkt in hout, verf en plastic.

Het kan als een soort stofdeeltjes vrijkomen bij het spuiten van die chroomhoudende verf, of door het geverfde oppervlak te schuren of slijpen. Er kunnen – bij langdurige, of hoge blootstelling – onder meer allergische reacties optreden, maar bij inademing ook neusbloedingen, huiduitslag, maagzweren, lever- en nierschade of longkanker. Wie ermee werkt, moet op z’n minst beschermende kleding aan.

De laatste jaren is steeds meer gebleken dat chroom-6 schadelijker is voor de gezondheid dan altijd werd gedacht. Er lopen enkele onderzoeken. Zo is het jarenlang gebruikt op locaties van Defensie, dat inmiddels met een collectieve schaderegeling en excuses is gekomen.