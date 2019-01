Afrit Zoetermeer nog dicht na kettingbotsing

De afrit Zoetermeer-Centrum op de A12, Den Haag-Utrecht, blijft nog een groot deel van de ochtend afgesloten na een kettingbotsing. Vermoedelijk speelden de sneeuw en gladheid daarbij een rol. Twee gewonden zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht, eerder was sprake van drie. In de ochtendspits botsten tussen de 25 en 30 auto’s tegen elkaar op de afrit.

Overal in Nederland waren er in de ochtendspits aanrijdingen op de (snel)wegen. In de meeste gevallen bleef het bij blikschade. De sneeuwval leidde op de A2 in Limburg tot 20 kilometer file.

In het hele land geldt code geel. Het KNMI heeft deze waarschuwing afgekondigd vanwege gladheid door sneeuw, bevriezing van natte weggedeelten en plaatselijk dichte mist.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om de snelheid aan te passen en afstand te houden. De gladheid is heel plaatselijk. ,,Sinds woensdag 19.00 uur is in het land ruim 5,2 miljoen zout gestrooid”, aldus een woordvoerster. Door het winterse weer heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rijexamens uitgesteld.