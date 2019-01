Evers Staat Op wint Gouden RadioRing

Het radioprogramma Evers Staat Op (Radio 538) heeft donderdagavond de Gouden RadioRing 2018 gewonnen, de jaarlijkse publieksprijs voor het beste radioprogramma.

Tijdens het Radio Gala in Theater Gooiland in Hilversum reikte Humberto Tan de prijs uit. De andere kanshebbers waren de radioprogramma’s Somertijd (Radio 10), Vroege Vogels (NPO Radio 1), The Friday Move (BNR) en Club Ondersteboven van Slam!. Edwin Evers won de Gouden RadioRing ook al in 2006.

De Gouden RadioRing werd donderdag voor de dertiende keer uitgereikt. Vorig jaar ging de Gouden RadioRing naar het programma Ekdom in de ochtend van Gerard Ekdom op NPO Radio 2.

De Zilveren RadioSter Vrouw ging naar Marieke Elsinga van Qmusic. Bram Krikke van SLAM! won de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator. NPO Radio 2 kreeg de Marconi Award voor beste zender. BNR won de eerste Marconi Online Award voor de app BNR Smart Radio. Bram Krikke won ook de Marconi Award voor aanstormend talent. Willem van Kooten, grondlegger van de hitradio, kreeg tijdens het gala de Marconi Oeuvre Award uitgereikt, uit handen van Lex Harding.