Extra geld bedrijven voor opleiden personeel

Kleine ondernemers krijgen extra geld voor het opleiden van werknemers. Ze kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten van bedrijfsscholen. De regeringspartijen stellen donderdag in een Kamerdebat met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voor om hiervoor 48 miljoen per jaar vrij te maken. Ze willen werkgevers in het midden- en kleinbedrijf tegemoetkomen die moeite hebben met het vinden van goed personeel. CDA-Kamerlid Pieter Heerma heeft berichten van AD en NOS hierover bevestigd.

Het debat met Koolmees gaat over een wetsvoorstel om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Eerder werd al bekend dat het plan van de minister om de proeftijd voor werknemers te verlengen van twee naar vijf maanden niet doorgaat. De coalitiepartners vrezen dat werkgevers misbruik zullen maken van de langere proeftijd. Ook de oppositie en de vakbeweging ziet er niets in.