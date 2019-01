Hoe bouw je als zzp’er een vermogen op?

2018 was een ondernemend jaar. Dat blijkt wel uit de vele zzp’ers die er het afgelopen jaar zijn bijgekomen. De teller staat inmiddels op ruim 1,2 miljoen zzp’ers. Uit onderzoek van ZZP Barometer onder 556 zzp’ers, blijkt dat inmiddels 61 procent van de zzp’ers het jaar 2018 positief heeft afgesloten. Als zzp’er wil je dat uiteraard graag zo houden. Maar dat niet alleen, hoe bouw je een buffer op, bijvoorbeeld voor je pensioen of andere onverwachte uitgaven?

Voor jezelf beginnen kan op zichzelf al een behoorlijke uitdaging zijn, waardoor sparen er soms bij inschiet. Het leven wordt steeds duurder en we denken al snel: oh, dat pensioen, dat komt later wel. Toch is het belangrijk om financiële reserves te hebben. Niet alleen voor je pensioen, maar ook als je een keer minder opdrachten hebt, als je nieuwe apparatuur nodig hebt, als een van je vaste opdrachtgevers failliet gaat of als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent.

Tijdig starten

Het opbouwen van een vermogen, hoe doe je dat en hoeveel heb je eigenlijk nodig aan reserves? Het kost tijd om een vermogen voor grote doelen op te bouwen. Daarom is het belangrijk om hier tijdig mee te starten. Dit kan bijvoorbeeld door maandelijks een deel van je winst te sparen. Je kan denken aan een automatische overschrijving. Als je voor de wat verdere toekomst een vermogen wilt opbouwen, kan je denken aan beleggen, bijvoorbeeld via vermogensbeheer bij Evi.

Als je een vermogen gaat opbouwen, kan je kiezen voor sparen of beleggen. Beleggen kan op termijn een aantrekkelijker rendement opleveren dan sparen. Wel moet je er rekening mee houden dat beleggen gepaard gaat met risico’s. Beleg daarom alleen met geld dat je de komende jaren niet nodig hebt.

Grootte van financiële buffer

Hoe groot je financiële buffer moet zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Ben je voor je werk afhankelijk van materialen, zoals bepaalde gereedschap of apparatuur? Dan is het belangrijk dat je extra reserves opbouwt als die apparatuur aan vervanging toe is. Dit geldt ook voor zzp’ers die gebruik maken van bijvoorbeeld een bestelbus. Daarnaast is de grootte van je buffer afhankelijk van je gezinssituatie, dus of je alleenstaand bent, met partner woont, met of zonder kinderen enzovoort.

Met het einde van je werknemersbestaan eindigt waarschijnlijk ook je pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je nu al spaart voor je oudere dag voorziening, zodat je straks niet volledig afhankelijk bent van een AOW-uitkering. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd in het verleden en hoeveel geld je straks denkt nodig te hebben om fijn te kunnen leven. Ook hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het zzp-pensioen.