OM: straf voor tieners na groepsverkrachtingen

Voor de stelselmatige verkrachting van een Tilburgse vrouw zijn tegen vijf tieners afgelopen dagen werkstraffen en voorwaardelijke jeugddetentie geëist. Volgens de aanklager hebben de jonge verdachten zich schuldig gemaakt aan groepsverkrachting en is dat meerdere keren gebeurd in een periode van twee maanden.

Sommige jongens maakten zich bovendien schuldig aan diefstal uit de woning van de vrouw. Tegen een zesde verdachte die vijf maanden in voorarrest heeft gezeten, werd voorwaardelijke jeugd-tbs geëist. Als het aan de officier van justitie ligt, krijgen de jongens bovendien behandeling en moeten ze schadevergoeding betalen aan de vrouw.

Het Openbaar Ministerie heeft dat donderdag bekendgemaakt over de strafzaken die maandag, dinsdag en donderdag bij de kinderrechter in Breda zijn behandeld.

De jonge Tilburgers (nu tussen 16 en 19 jaar oud) werden in 2017 opgepakt nadat de 24-jarige vrouw aangifte had gedaan van seksueel misbruik door de groep jongens bij haar thuis. Het misbruik stopte pas nadat ze was verhuisd.

De kinderrechter doet op 15 februari uitspraak.