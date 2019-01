Ook derde dode drugslab België is Nederlander

Ook de derde man die dinsdag dood werd gevonden in een drugslab in het Belgische Eksel was een Nederlander. Hij kwam uit Valkenswaard. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Belgisch-Limburg.

Woensdagavond werd duidelijk dat de twee andere slachtoffers uit Eindhoven komen. Het drietal is vrijwel zeker door giftige dampen omgekomen. Later op de dag worden de leeftijden vrijgegeven, aldus de zegsvrouw.

De Belgische politie trof de lijken dinsdag aan na een tip uit het 30 kilometer noordelijker gelegen Eindhoven. Er werden geen uiterlijke sporen van geweld gevonden. Agenten alarmeerden de brandweer vanwege een chemische geur in het productiecentrum van synthetische drugs. De loods waar de slachtoffers werden gevonden, deed de laatste jaren dienst als bandencentrale en autogarage.