Poëzieweek in teken van Vrijheid

De zevende Poëzieweek barst donderdag los. Optredens, publicaties, poëzieprijzen en andere activiteiten moeten de poëzie andermaal sterker op de kaart zetten. De Poëzieweek is een Vlaams-Nederlands initiatief van onder meer de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en Poetry International.

Het thema deze keer is Vrijheid. De Vlaamse auteur Tom Lanoye schreef Vrij – wij?, het poëzieweekgeschenk voor wie zich voor 12,50 euro aan poëzie aanmeet. Er liggen 15.000 exemplaren klaar in de boekhandels.

De week opent donderdag als gebruikelijk met Gedichtendag, waarop iedereen is uitgenodigd om op eigen wijze aan poëzie te doen: particulieren, bedrijven, organisaties, scholen, gezelschappen. Het maakt niet uit hoe: een gedicht op de site, iets omroepen op rijm, les geven in poëzie, samen lezen, als het maar dichterlijk bedoeld is. De CPNB suggereert dat werknemers hun afwezigheidsboodschap op rijm zetten.

Klanten van de Nederlandse Spoorwegen kunnen volgens de CPNB een gedicht aan de vervoerder insturen dat dan kans maakt de komende weken op de schermen in de treinen te worden getoond.