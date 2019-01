Politie onderzoekt brokstuk Maasvlakte

De politie doet onderzoek naar het brokstuk dat is aangetroffen bij de Tweede Maasvlakte. Het Team Luchtvaarttoezicht van de politie wil achterhalen of het stuk aluminium afkomstig is van een vliegtuig.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de brandweer en de politie hebben woensdagavond gezocht bij de Maasvlakte naar brokstukken, nadat iemand daar een stuk aluminium had gevonden. Ooggetuigen dachten dat het mogelijk van het vliegtuigje van de vermiste voetballer Emiliano Sala zou zijn. Die zoektocht leverde niets op.

Het vliegtuigje van Sala verdween vorige week boven zee van de radar toen het onderweg was van Frankrijk naar Cardiff in Wales. Het is nog niet gelukt het toestel op te sporen, deze week zijn wel langs de Franse kust twee kussens gevonden die mogelijk van het vliegtuigje afkomstig zijn.