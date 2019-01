Productiedeal over medische isotopen Petten

NRG en Curium, in Petten gevestigde nucleaire bedrijven, hebben een meerjarig contract getekend voor de productie van radioactieve isotopen. Daarmee kunnen volgens de bedrijven 30.000 patiënten per dag blijven rekenen op diagnose met behulp van nucleaire middelen.

Het is een afspraak over de productie van molybdeen-99. Dat is basismateriaal voor technetium-99m, een belangrijke isotoop ofwel atoom in de nucleaire geneeskunde. Door de overeenkomst ,,kunnen artsen en ziekenhuizen wereldwijd ook op de langere termijn blijven rekenen op ondersteuning voor diagnosticering van levensbedreigende ziektes, zoals hart- en vaatziekten, long- en hersenaandoeningen en kanker”, kondigen de bedrijven aan.

Jaarlijks worden er volgens hun opgave zo’n 49 miljoen onderzoeken uitgevoerd met nucleaire middelen en daarbij wordt meestal Tc 99m gebruikt. NRG, exploitant van de Hoge Flux Reactor die eigendom is van de Europese Unie, maakt een materiaal radioactief, waarna Curium er een eindproduct van maakt.

Ze gaan ook werken aan de ontwikkeling van nucleaire geneesmiddelen.