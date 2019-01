Top 5 tips om je eigen sprekerscoach te zijn

Een reden dat zoveel mensen het spreken in het openbaar vermijden, is onder andere de angst om op het podium te struikelen of zelfs een black-out te krijgen. Hoewel dat met iedereen kan gebeuren (en aan het eind van dit artikel vertel ik je wat te doen als je wel een black-out krijgt), zorgt een goede voorbereiding ervoor dat je waarschijnlijk niet anders dan een fantastische presentatie geeft.

Dit zijn mijn top vijf tips om je eigen sprekerscoach te zijn:

Oefen. Dan oefen meer. (En dan nog meer). Overweeg hoeveel tijd je denkt dat je nodig hebt om je presentatie te oefenen en dan: dubbel het! Hoe meer je je presentatie reciteert, hoe beter je het straks op het podium kent. Reciteer het terwijl je op de fiets zit, onder de douche staat, met de hond loopt en oefen natuurlijk meerdere keren voor een spiegel en / of voor andere mensen. Wees authentiek: zorg ervoor dat je presentatie echt van JOU is. Zeg het hardop: hoor je jezelf hierin? Komt je boodschap over op een manier die op jou lijkt? En tot slot, zijn er woorden die je hebt geschreven, maar normaal gesproken niet zegt? Iets waar je moeite mee hebt om uit te spreken? Als dat zo is: gooi ze weg. Een goede presentatie moet ook bij jouw persoonlijkheid passen om authentiek over te komen. Oefen fysiek. Als je je lichaam betrekt bij het oefenen, bereik je daarmee een paar doelen: 1) het helpt je je tekst meer natuurlijk “in” je lichaamsgeheugen te brengen. 2: Het helpt je om erachter te komen wat je daadwerkelijk met je lichaam moet doen tijdens je presentatie. 3) Tot slot, je beweegt straks meer bewust, wat je ook helpt met zenuwen. Memorisatie. Wanneer je een presentatie (grotendeels) moet doen vanuit het geheugen, volgen hier een paar tips:

a. Oefen zo vaak mogelijk hardop en met overdreven veel emotie in je woorden. Zo leer je sneller, én triggeren de emoties ook je lichaamsgeheugen.

b. Categoriseer je speech in vijf of zes secties en zet hier opsommingsteken bij (in plaats van hele lange teksten leren). Denk tijdens het oefenen aan het algemene idee van de opsommingstekens in elke sectie, zodat je op een natuurlijkere manier door elk onderdeel kunt praten.

c. Een klant van mij, Galit Ariel, gaf onlangs een TEDtalk op het hoofdpodium van TED (go Galit!). Ze moest elk woord van haar speech uit haar hoofd leren en vertelde me over de ‘Memory Palace’-techniek. Google maar; deze techniek heeft haar geholpen om alle veertien minuten van haar presentatie te onthouden. Tot slot – bereid je voor op ongelukken. Technische fouten kunnen gebeuren. Misschien werkt je powerpoint opeens niet. Misschien hoor je op de dag zelf dat je tien minuten minder tijd hebt dan je dacht. Weet je dat alles kan gebeuren en stel je flexibel op – zo ben je voor alles klaar.

Als er toch iets misgaat

Als je dit allemaal doet, is de kans groot dat je je woorden niet vergeet of straks een black-out krijgt. Maar als dat wel het geval is? Gewoon opnieuw beginnen. Neem een kalme, diepe ademhaling en zeg tegen jezelf – en misschien zelfs het publiek – dat je gewoon kunt oppikken waar je was gebleven. Als de paniek begint in je lichaam – laat het maar, en neem een nog langere adem wanneer je weer jezelf voelt – zelfs als dat voelt alsof het eeuwen duurt. Elke persoon in het publiek – echt waar – gunt jou je succes en snapt dat dit kan gebeuren. Geloof me: ik heb aan beide kanten gestaan.

Succes met je presentatie!

Dit artikel is geschreven door sprekerscoach Jessika Lynch van WomenTalkTech. Zij is deze maand, samen met Maartje Blijleven, gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws.