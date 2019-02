Meer ruimte voor kerstpakket bij klein bedrijf

Het kabinet geeft kleinere ondernemers meer mogelijkheden om belastingvrij iets extra’s voor hun werknemers te doen, in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) bekendgemaakt.

Nu mogen bedrijven nog een budget van 1,2 procent van hun totale loonsom opmaken aan dergelijke extraatjes, voordat daarover belasting moet worden afgedragen. Deze zogenoemde werkkostenregeling wordt voor het deel van de loonsom onder de 400.000 euro verruimd naar 1,7 procent. ,,Dat betekent dat sommige bedrijven zomaar 2000 euro meer aan mogelijkheden krijgen om de regeling toe te passen”, aldus Snel.

De verruiming van de regeling komt er volgens de staatssecretaris op voorstel van ondernemers zelf. ,,We willen laten zien dat dit kabinet er ook voor het midden- en kleinbedrijf is, en daar willen we geld voor uittrekken.”