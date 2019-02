Regels voor kinderreclame aangescherpt

Producenten mogen geen kinderidolen meer afbeelden op hun voedselverpakkingen, als die producten niet voldoen aan de voedingsrichtlijnen. Die afbeeldingen mogen helemaal niet meer worden gebruikt als ze zijn gericht op kinderen tot zeven jaar. De Reclamecode voor Voedingsmiddelen is namelijk vanaf 1 februari aangescherpt.

Bedrijven hebben uiterlijk zeventien maanden de tijd om de aanpassing door te voeren. Dat staat op de sites van de Reclame Code Commissie en van de FNLI (levensmiddelenindustrie).

De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen, liggen vast in de Nederlandse Reclame Code. Die gaat over onder meer reclame voor cosmetische ingrepen, reisaanbiedingen, maar ook over kindermarketing. Het gebruik van kinderidolen is al jaren beperkt in reclame op tv, print, op scholen, bij sportevenementen en online. Maar idolen waren nog wel te zien op verpakkingen en ander reclamemateriaal. Dat wordt nu dus ingeperkt.

Gezondheidsorganisaties maar ook ouders vinden al jaren dat kinderen met leuke verpakkinkjes te veel worden verleid om ongezonde producten te eten. De FNLI kondigde al vorig jaar aan daar iets aan te gaan doen.