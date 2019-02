‘Snellere trein tussen Randstad en provincie’

De treinverbinding tussen de Randstad en steden als Enschede, Groningen, Middelburg en Maastricht moet een half uur sneller worden. ProRail-topman Pier Eringa vindt dat het kabinet meer oog moet hebben voor het spoor in de provincie, zegt hij in het AD.

In de politieke discussie zou het nu nog vooral gaan over extra treinen in de Randstad en spoorboekloos rijden. Frequentie is volgens Eringa voor het zuiden, noorden en oosten echter veel minder van belang. ,,Daar heeft men liever een snelle verbinding met het westen.’’ Nu nog is de maximale snelheid op het gewone spoor 140 kilometer per uur, maar als treinen met 200 tot 250 kilometer per uur zouden kunnen rijden en stops worden geschrapt, kan de reistijd op trajecten als Amsterdam-Middelburg of Groningen-Rotterdam soms wel een half uur korter worden. Daarvoor moet het gewone spoor echter wel op de schop en die hele operatie kan al gauw enkele miljarden euro’ s kosten. Dat bedrag kan volgens Eringa over tien tot vijftien jaar worden uitgesmeerd.