Blok wil uitleg Hongaren over weigering bezoek

Het kabinet wil weten waarom het Hongaarse parlement een delegatie van de Tweede Kamer niet wil ontvangen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) spreekt Hongarije erop aan als hij begin maart zelf Boedapest bezoekt, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De Europa-specialisten van de verschillende partijen in de Kamer zouden half februari een werkbezoek brengen aan het parlement in Boedapest. Ze wilden dan ook hun zorgen over de aantasting van de rechtsstaat in dat land met hun Hongaarse collega’s delen. Maar die willen de Nederlandse Kamerleden niet ontvangen.

Hongarije klaagt al langer over Nederlandse bemoeizucht. Nederlandse politici als EU-commissaris Frans Timmermans en vooral EU-parlementariƫr Judith Sargentini gelden in Boedapest en andere Oost-Europese hoofdsteden als staatsvijand sinds ze de ondermijning van de rechtsstaat en de persvrijheid in die landen aan de kaak stellen.

Het bezoek van Blok aan Hongarije was al gepland. Hij ,,zal tijdens dat bezoek zeker de rechtsstaat en persvrijheid opbrengen”, zegt zijn ministerie. ,,Bij de dialoog die Nederland met Hongarije heeft hoort ook dat we dingen bespreken waar we verschillend tegenaan kijken.”