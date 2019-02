Geslaagde testrit snellere intercity

De proefrit van de snellere intercity tussen Groningen en Den Haag is zonder problemen verlopen. De trein behaalde op de Hanzelijn tussen Zwolle en Almere en snelheid van meer dan 160 kilometer per uur en sloeg op het hele traject de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over. Op die manier werd een kwartier tijdswinst behaald.

De trein vertrok om 00.02 uur uit Groningen en kwam zoals gepland om 02.23 uur aan op station Den Haag Centraal. ,,En daar was het feest”, laat een woordvoerster van de NS weten. Dat de intercity vanwege een nog stilstaande trein arriveerde op perron 10 en niet op 9, mocht de pret niet drukken. De snelle IC vertrok niet lang na aankomst weer voor de terugreis naar Groningen.

Met de test wilde de NS bekijken welke aanpassingen nodig zijn aan onder meer treintechniek, infrastructuur en dienstregeling om intercity’s sneller te maken.