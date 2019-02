Gong xi fa cai voor varkensjaar 4717

Dansende leeuwen en draken, trommels en veel eten. Vuurwerk en rode versieringen om kwade geesten te verjagen. Dat is de komende dagen allemaal te zien in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De Chinezen vieren namelijk oud en nieuw. En daarbij klinkt ,,gong xi fa cai”. Letterlijk vertaald betekent dat ,,ik wens je voorspoed toe”, oftewel gelukkig nieuwjaar.

Het is dinsdag nieuwjaarsdag. Dan beginnen de Chinezen aan het jaar 4717. Dat is het Jaar van het Varken. Mensen die in dat jaar worden geboren, zouden vriendelijk, loyaal, eerlijk, beleefd en creatief zijn, maar soms ook een beetje naïef. Bekende mensen die in het Jaar van het Varken zijn geboren zijn Johan Cruijff, David Bowie, de dalai lama, Ronald Reagan en André van Duin.

In Rotterdam begint het nieuwjaarsfeest op maandag. Aan de Maas hangen feestvlaggen en in het centrum zijn beelden van varkens te zien. Op zaterdag is het hoogtepunt. Een ‘leeuw’ loopt dan vanuit wijkpark Oude Westen door de stad. ’s Avonds is er een vuurwerkshow in het park. Amsterdam viert het Chinees nieuwjaar dinsdag bij een boeddhistische tempel aan de Zeedijk. In het centrum van Den Haag wordt het feest volgende week zaterdag gevierd. Dat gebeurt onder meer in ‘Chinatown’. Een paar straten verderop, bij het stadhuis, is een drakendans te zien en binnen is onder meer een kung-fudemonstratie.

De Chinese dierenriem is volgens de legende ontstaan toen Boeddha alle dieren bij zich riep voordat hij stierf. Er zouden twaalf dieren zijn gekomen om afscheid te nemen. De Rat verscheen als eerste, toen de Os, daarna de Tijger, Haas, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. Als beloning noemde Boeddha toen ieder jaar naar een van de dieren. Omdat het Varken als laatste kwam, sluit dat dier de cyclus. Na het Jaar van het Varken begint de reeks van voren af aan met het Jaar van de Rat.