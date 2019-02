‘Rudi heeft nu rust nodig om aan te sterken’

Rudi Lubbers en zijn partner Ria hebben nu eerst rust nodig om aan te sterken. Dat zegt zijn zoon Marco tegen Hart van Nederland (SBS6), dat zaterdag een bezoek bracht aan de ex-bokser die in kommervolle omstandigheden leeft in Bulgarije.

Vooral Ria was onderkoeld en ondervoed. Ze is in het ziekenhuis opgenomen. ,,Ze hebben nu eerst tijd nodig om bij te komen en aan te sterken”, vertelt de zoon van Lubbers. ,,Daarna gaan we bedenken hoe we de toekomst gaan invullen.”

Lubbers zelf zegt zich ,,beresterk” te voelen en ,,het liefst morgenavond een wedstrijdje te boksen van een rondje of drie”. ,,Dan kan ik eruit gooien wat me dwarszit.” Zijn zoon moet erom lachen. ,,Ja, ja, pa. Tuurlijk.”

Ook stelt Lubbers ,,dat mensen er nu achter komen wat ze me hebben aangedaan. Dat moet rechtgezet worden.”

Voor de 73-jarige Lubbers, die het in 1973 als enige Nederlandse bokser opnam tegen bokslegende Muhammad Ali, is een crowdfundingsactie op gang gekomen die in twee dagen tijd ruim 12.500 euro heeft opgebracht. ,,Dat is toch super! Iets dat je in de verste verten niet verwacht. En dan ineens is het er. Het geeft een trots gevoel dat mensen je dat gunnen.”

Vorige week bleek uit een documentaire van Andere Tijden Sport dat Lubbers en zijn partner leven in een wrakke camper in Bulgarije, onder erbarmelijke omstandigheden. De uitzending bracht een golf van medeleven op gang.