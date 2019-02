Tientallen demonstreren op Dam tegen Maduro

Op de Dam in Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en voor de erkenning van Juan Guaidó als interim-president van het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de organisatie waren er tussen de 130 en 140 deelnemers. Die opkomst was ook verwacht. Velen hadden vlaggen bij zich.

De organisatoren van de betoging wijzen erop dat de levensomstandigheden van de meeste Venezolanen veel slechter zijn geworden door het autoritaire beleid van Maduro en diens voorganger Hugo Chávez.

Ook in andere landen is gedemonstreerd tegen president Maduro en voor erkenning van Guaidó. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas gingen tienduizenden mensen de straat op.

Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf anderhalve week geleden uit tot president van Venezuela.De Verenigde Staten erkenden hem, samen met andere Amerikaanse landen, vrijwel meteen als staatshoofd. Nederland en enkele andere Europese landen hebben aangekondigd Guaidó als staatshoofd te erkennen als Maduro niet snel verkiezingen uitschrijft.