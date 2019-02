Bij een schietincident in Beckum zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. De dader is nog voortvluchtig. De gewonden, een man en een vrouw, zijn afgevoerd naar een ziekenhuis. De politie kon niets zeggen over de aard van de verwondingen. Naar de toedracht van het voorval in zalencentrum Beckum Palace wordt onderzoek gedaan.