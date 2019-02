Maxime Garcia Diaz wint Poetry Slam 2019

Maxime Garcia Diaz is zaterdagavond Nederlands Kampioen Poetry Slam 2019 geworden. Zij versloeg Martje Wijers in de finale en veroverde daarmee in TivoliVredenburg de nationale titel.

De nieuwe nationaal kampioen neemt de Gouden Vink wisseltrofee, vernoemd naar dichter/schrijver Simon Vinkenoog, mee naar huis en 1.000 euro aan prijzengeld. Maxime Garcia Diaz is de opvolger van Ozan Aydogan, de slampion van 2018. In de halve finale komen de acht beste slamdichters van het land aan bod.

Poetry Slam is een kruising tussen literatuur en sport. Een aantal slamdichters gaat op een podium een wedstrijd met elkaar aan. In verschillende rondes dragen de dichters hun gedichten voor. Bij poetry slam is zowel de inhoud als de voordracht belangrijk. De dichters moeten niet alleen een vakjury voor zich winnen, maar ook het publiek een applaus ontlokken.