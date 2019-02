Vermiste man dood in kanaal gevonden

De politie heeft zondagmiddag in de Zuid-Willemsvaart in Weert het stoffelijk overschot gevonden van een 22-jarige man uit deze Limburgse stad. De man was sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist.

Hij was op de fiets weggereden vanaf uitgaanscentrum de Oelemarkt in Weert. Sindsdien was niets meer van hem vernomen. Omdat de hulpdiensten het mogelijk achtten dat de man met zijn fiets in het kanaal terecht was gekomen, begon de brandweer daar een zoektocht.

Duikers van de brandweer vonden vervolgens de fiets van de man en later vond de politie met behulp van een boot met sonar het lichaam van de man.

De politie onderzoekt hoe en onder welke omstandigheden de man in het kanaal terecht kon komen.