Gewezen PVV-Kamerlid bekeerd tot islam

Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren is moslim geworden. Van Klaveren bestreed de islam jarenlang te vuur en te zwaard, maar is radicaal van gedachten veranderd, meldt hij in een interview met NRC Handelsblad.

Van Klaveren, die uit een protestants-christelijk nest komt, zat vanaf 2010 vier jaar lang voor de PVV in de Tweede Kamer. In 2014 brak hij met de partij van Geert Wilders, maar hij wilde zijn Kamerzetel niet opgeven. Samen met lotgenoot Louis Bontes probeerde hij een nieuwe rechts-populistische partij van de grond te krijgen. Maar met VoorNederland, zoals die partij ging heten, lukte het bij lange na niet om in 2017 opnieuw in de Kamer te komen.