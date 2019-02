‘Ik wist niet dat ik op een moordmissie was’

,,Ik ging op een missie, ik wist dat het iets crimineels was, maar niet dat het om een liquidatie ging.” Dat betoogde de 26-jarige Jerrel Z. maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Z. wordt ervan verdacht dat hij heeft deelgenomen aan een moordexpeditie in januari 2017, die in de kiem kon worden gesmoord door de politie. Doelwit was Utrechter Khalid H. (41), die er tijdig lucht van had gekregen dat er op hem werd geloerd. Hij alarmeerde de politie.

Enkele dagen daarvoor was aan de Faustdreef in Utrecht-Overvecht Hakim Changachi (31) doodgeschoten. Volgens justitie is dat een vergissing geweest. Net als Changachi woonde H. aan de Faustdreef. Beide mannen kenden elkaar. H. was het eigenlijke doelwit van de moordenaars. Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft de opdracht voor het geweld toe aan Ridouan Taghi en zijn handlangers. Taghi zou achter een reeks onderwereldmoorden zitten en geldt als de meest gezochte man van Nederland.

De politie kon Z. en de medeverdachte na een wilde achtervolging aanhouden op de A1. Onderweg zijn er kalasjnikovs uit de auto gegooid. Ook van deze wapens zou Z. niets hebben geweten. Hij was ingehuurd als chauffeur. ,,Ik zou gaan racen, ik ben geen moordenaar”, aldus Z.

De medeverdachte, Marciano D. (27), staat later deze week terecht, samen met twee anderen. D. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Changachi. Jerrel Z. heeft daar volgens het OM geen bemoeienis mee gehad. Dinsdag formuleert het OM de strafeis tegen Z.

Woensdag vindt er op Schiphol een tussentijdse zitting plaats tegen een groep mannen die het middenkader van de vermoedelijke bende van Taghi zou hebben gevormd. Onder hen ook Nabil B., de kroongetuige in het grootschalige onderzoek. B. was bevriend met Changachi. Wroeging over de moord deed hem besluiten als kroongetuige te gaan verklaren.