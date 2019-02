Inschrijving Vierdaagse rustig van start

De inschrijving voor de 103e Vierdaagse van Nijmegen is maandag om 10.00 uur zonder problemen van start gegaan. In voorgaande jaren vloog het inschrijfsysteem er direct na de start uit, omdat te veel mensen zich meteen wilden inschrijven. Dit jaar heeft de organisatie maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de website overbelast raakt.

,,We denken dat het steeds beter bekend wordt dat je helemaal geen haast hoeft te maken met inschrijven. Dat kan tot en met 22 maart om 17.00 ’s middags en het maakt niet uit of je eerste of laatste bent”, aldus Jennifer Bus van de organisatie.

Er zijn 47.000 startbewijzen. Degenen die in de voorgaande twee jaren werden uitgeloot en mensen die de Vierdaagse eerder uitliepen, worden automatisch toegelaten. Dit jaar is er voor het eerst ook een gegarandeerd startbewijs voor kinderen van 12, 13, 14 en 15 jaar, omdat de organisatie wandelen onder jongeren wil stimuleren. De rest van de inschrijvers moet loten, als er meer dan 47.000 wandelliefhebbers zijn.

Deelnemen aan de Vierdaagse kost dit jaar 84 euro.