NIOD betwijfelt echtheid Hitler-aquarel

Onderzoeksinstituut NIOD betwijfelt de echtheid van een met A. Hitler gesigneerde aquarel van de Neutor in Wenen. Het kreeg het schilderij in 2017. Het NIOD liet dat najaar weten dat er allerlei aanwijzingen waren om aan te nemen dat het origineel was (herkomst, onderwerp, werkwijze, materiaal).

Maar nu vermeldt de site dat ,,zeker niet de conclusie mag worden getrokken dat het hier om een origineel werk gaat, integendeel. Daarvoor is nader onderzoek nodig – met als mogelijke uitkomst dat er niets met zekerheid over te geven is.” Dit onderzoek heeft vooralsnog geen prioriteit bij het NIOD, staat erbij.

,,Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat het een vervalsing is, maar we zouden niet gek opkijken als dat wel zo is”, voegt Frank van Vree van het NIOD telefonisch toe. De gedachte dat het een origineel werkje van Hitler was, werd meteen al betwijfeld door Bart FM Droog en Jaap van den Born, journalisten die zich intensief met nazi-vervalsingen in binnen- en buitenland bezighouden.