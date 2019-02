Petitie tegen Turkish Airlines om smokkelzorg

Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines is onder smokkelaars van de grijze roodstaartpagegaai het populairst voor vervoer. De maatschappij ,,sluit de ogen voor dierensmokkel”, zo stelt de dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP) op basis van eigen onderzoek en cijfers van ladingcontroles. De organisatie start een petitie tegen Turkish Airlines.

Onderzoek wijst volgens WAP uit dat stropers een voorkeur hebben voor deze luchtvaartmaatschappij om de illegaal gevangen papegaaiensoort vanuit de Democratische Republiek Congo, Nigeria en Mali naar het Midden-Oosten en Aziƫ te vervoeren. Daar eindigen de dieren veelal in een kooi, omdat ze populair zijn als huisdier.

De grijze roodstaartpapegaai kwam begin 2017 op een lijst van beschermde papegaaisoorten. Desondanks vermoedde de WAP dat de situatie rondom de handel in de soort niet verbeterde, wat de reden was voor het onderzoek. Daarvoor ging de organisatie undercover in Congo en bestudeerde correspondentie op social media tussen handelaren.

In 2017 ondertekende Turkish Airlines nog een verklaring waarmee de luchtvaartmaatschappij beloofde zich te zullen inzetten in de strijd tegen illegale handel in wilde dieren. De luchtvaartmaatschappij was niet bereikbaar voor commentaar.

De groeiende vraag naar exotische huisdieren heeft volgens WAP een verwoestend effect op wilde populaties. De organisatie roept Turkish Airlines op om het transport van alle vogelsoorten direct te staken en is een petitie gestart om steun te verwerven voor die oproep.