Schoolleiders eens met stakende scholieren

Schoolleiders scharen zich achter leerlingen die donderdag onder schooltijd actie willen voeren voor het klimaat. ,,We zijn het eens met de scholierenstaking en vinden het een uitstekend initiatief”, zegt Ingrid Doornbos van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

,,Het laat zien dat we onze jeugd opleiden tot kritische burgers. We zijn niet voor spijbelen, maar scholen kunnen natuurlijk prima een opdracht aan de demonstratie koppelen. Bijvoorbeeld voor maatschappijleer. Dan is het ook meteen geen spijbelen meer”, aldus de vicevoorzitter van de koepelorganisatie.

De AVS heeft geen cijfers van het aantal scholieren of scholen dat deelneemt aan de staking. Ook de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, heeft hier nog geen zicht op.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) liet eerder weten de scholierenactie een sympathiek idee te vinden, maar vindt dat scholieren dat niet onder schooltijd moeten doen. De leerplicht gaat voor, vindt de minister.