Voorlopig geen glad winterweer meer

Het gladde winterweer is bijna voorbij. Een neerslaggebied luidt maandagmiddag het einde van de koude periode in en daarbij valt wat natte sneeuw, meldt Weeronline. Dat blijft vrijwel nergens liggen.

Slechts zeer plaatselijk kan het een beetje wit en glad worden, zoals op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

De komende dagen is het een stuk zachter, met overdag tegen de 9 of 10 graden. ’s Nachts is het 2 tot 6 graden boven nul. Wel valt er geregeld regen en is het bewolkt. Het lijkt eerder herfst dan winter, stelt Weeronline.