Bekering ex-PVV’er tot islam verrast Wilders

PVV-leider Geert Wilders had nooit verwacht dat ex-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren zich tot de islam zou bekeren. ,,Alsof een vegetariër in een slachthuis gaat werken, zo ongeveer”, aldus Wilders over de recente overstap van de politicus die vijf jaar geleden de PVV verliet.

,,Wat een verhaal, hè? Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. ” Als Van Klaveren nog bij de PVV was geweest, had hij wel meteen moeten vertrekken, maakte Wilders duidelijk. Wilders is al jaren kritisch over de rol van de islam in Nederland.