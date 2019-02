Cel voor jarenlange seksuele telefoonterreur

Een 49-jarige man die jarenlang veel vrouwen en een man telefonisch heeft lastig gevallen, is veroordeeld tot twee jaar celstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat is conform de eis. De rechtbank in Den Bosch acht bewezen dat de verdachte acht jaar lang zes vrouwen en één man lastig viel, dag en nacht, thuis en op het werk. Hij maakte daarbij hijgende geluiden en deed agressieve seksuele uitspraken.

Hij viel zijn slachtoffers soms wel tientallen keren per dag lastig, tussen begin 2010 en april 2018. De man zei op de zitting dat hij zelfs meer vrouwen stalkte. De aanklager hield het bij zeven personen die aangifte deden. De impact op hen was volgens de rechtbank groot. Zijn gedrag was niet alleen hinderlijk maar veroorzaakte ook angst en een gevoel van onveiligheid, ook bij de naaste omgeving.

Ook hielp het niet als zij van telefoonnummer veranderden of de man smeekten te stoppen met zijn telefoonterreur. Hij ging gewoon door en verstoorde jarenlang hun leven. Omdat behandeling van zijn geestelijke stoornis gewenst is, wordt die gekoppeld aan het voorwaardelijke deel. Ook moet hij zijn slachtoffers schadevergoedingen betalen.