Dijkhoff ziet draagvlak voor klimaatakkoord

VVD-voorman in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff ziet in Nederland voldoende draagvlak voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. ,,Maar dat moeten we wel koesteren”, zei hij tijdens het debat over het concept-klimaatakkoord. ,,Daarom moeten we bij de start behoedzaam opereren. Het beeld dat we nu ineens alles overhoop gaan gooien is niet terecht, en draagt ook niet bij aan het draagvlak.”

Dijkhoff sprak vorige maand in een interview zijn twijfels uit over de haalbaarheid van het klimaatakkoord, waarvan de effecten en kosten momenteel nog worden doorgerekend. Hij noemde zijn D66-collega Rob Jetten een ,,drammer” omdat die aandringt op haast, en zinspeelde zelfs op een kabinetscrisis als die zijn zin zou doordrijven.

Tijdens het debat oordeelde Dijkhoff milder over het klimaatakkoord, dat volgens hem ,,ook voordelen” kan opleveren. Hij trok zelfs fel van leer tegen FVD-leider Thierry Baudet toen die hem voorhield dat klimaatbeleid hoe dan ook zinloos en veel te duur is. Hij verweet Baudet dat die ,,in zijn eigen gelijk zwelgend” cijfers uit hun verband trekt. ,,Dat is geen eerlijke manier om met mensen om te gaan.”

Het debat leverde meer harde confrontaties op. PVV-leider Geert Wilders nam het vlieggedrag van ,,de elitaire liberaal” Jetten op de korrel. ,,U bent de grootste hypocriet van iedereen” zei hij tegen de D66-leider. En Lilian Marijnissen van de SP nam met name CDA-collega Sybrand Buma de maat over de stijging van de energierekening voor huishoudens.

Jetten zelf liet zich door de linkse oppositie niet verleiden om zich opnieuw uit te spreken voor een CO2-heffing voor de industrie. Eerder toonde hij zich daar wel een warm voorstander van. Maar D66 wil het voorstel uit het klimaatakkoord om bedrijven te prikkelen tot groene investeringen, en alleen de achterblijvers te beboeten, een kans geven. Dat kan veranderen als uit de doorrekeningen blijkt dat die aanpak niet werkt, en een CO2-taks wel.